FOTO - Chi si rivede in quel di Firenze: un ritorno con la famiglia per l'ex viola Cataldi

L'esperienza del centrocampista Danilo Cataldi alla Fiorentina è durata soltanto una stagione, in prestito con diritto di riscatto alla Lazio, club del suo cuore dove poi è tornato lo scorso giugno e dove tuttora gioca. Ma il legame che si è creato con Firenze e con la tifoseria è rimasto particolarmente forte, come testimonia proprio la scelta dell'ex numero 32 viola.

Che piacere rivederti a Firenze, Danilo

Chi si rivede, insomma: durante la pausa nazionali, appena dopo Lazio-Torino 3-3 (che l'ha visto protagonista con il rigore segnato oltre il 100°), Cataldi e la famiglia hanno subito raggiunto Firenze per riabbracciare la città.

Ecco la foto pubblicata da sua moglie su Instagram: