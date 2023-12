Nessuno spiraglio per Pierozzi. Italiano e la Fiorentina studiano il futuro della fascia destra

Ormai sono tanti gli indizi che fanno una prova, Niccolò Pierozzi è un elemento della rosa della Fiorentina ma per lui di spazio non ce n’è. Dopo il ritorno a Firenze dalla Reggina il laterale destro classe 2001 ha dovuto superare un problema fisico fastidioso prima di mettersi a disposizione di mister Italiano e rientrare in pianta stabile tra i convocati viola.

Pierozzi però non è al centro delle idee del tecnico della Fiorentina, anzi, e allenatore e dirigenza si guarderanno attorno nel prossimo mercato di riparazione. Non è un caso che a Pierozzi sia stato preferito Parisi dirottato a destra (con risultati tra l’altalenante e il disastroso), e che nell’ultima gara con la Roma pur di non inserire il ragazzo del vivaio viola Italiano abbia optato per Maxime Lopez fuori ruolo al momento di sostituire Kayode.

Non c’è possibilità al momento che Pierozzi sia preso in considerazione ed è per questo che la Fiorentina andrà alla ricerca di un calciatore che possa alternarsi col 2004 Kayode, in attesa di capire quando sarà possibile ritrovare Dodô dopo il grave infortunio al ginocchio. Contestualmente il difensore viola si sposterebbe in prestito per avere continuità e ritrovare smalto e fiducia in campo. Ricordiamo che Pierozzi ha un contratto fino al 2024 con opzione a favore della società per prolungare il sodalizio fino al 2025.