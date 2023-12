Odriozola torna in Italia contro l'Inter: "Ho dei bellissimi ricordi di Firenze, fatte tante amicizie qui. Champions? Non vedo l'ora"

Vi ricordate di Alvaro Odriozola? Probabilmente sì, dato che sono passati pochissimi anni dalla sua avventura a Firenze, nonostante abbia giocato per la Fiorentina soltanto una stagione. Questa sera, il laterale basco affronterà l'Inter in Champions League, in un match cruciale per il primo posto nel girone.

A Sky Sport, Odriozola ha ricordato anche i tempi vissuti in Toscana, ecco le sue parole al miele: “Ho dei bellissimi ricordi della mia avventura a Firenze, ho conosciuto tanti amici. Per me è un sogno tornare in Italia a giocare la Champions League con la squadra della mia città e del mio cuore”.

Infine: “Rispetto a quando ero alla Fiorentina comunque l'Inter è più forte, sembrano degli automi. Sarà una gara difficile ma siamo pronti”.