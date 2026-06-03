Tottenham-Fiorentina, il legame continua: De Zerbi ha scelto l'obiettivo numero uno del mercato dei londinesi

Il Tottenham è un'altra realtà che, come la Fiorentina, dopo un campionato disastroso in cui la salvezza è arrivata tardi e dopo una bella sudata, dovrà ricostruire profondamente il proprio gruppo squadra. Per farlo, i londinesi hanno puntato gli occhi… proprio a Firenze.

Obiettivo numero uno

L'allenatore del Tottenham, subentrato nel finale di stagione, è Roberto De Zerbi: proprio lui avrebbe richiesto Moise Kean come primo innesto dell'estate, di modo da fondare la prossima rosa proprio sull'attaccante della Fiorentina. Sarebbe proprio lui il nome in cima alla lista dei londinesi, ai quali sarebbe stato offerto anche Gonçalo Ramos del PSG: De Zerbi, però, ha espresso la sua chiara preferenza.

Inizia l'attesa

Non è ancora chiaro se la Fiorentina punterà su Kean o se preferirà cederlo, probabilmente a cifre inferiori a quelle della clausola fissata con il precedente rinnovo di contratto. Non è comunque da escludere che Kean, dopo una stagione complicata, voglia rimanere a Firenze per giocarsi le sue carte e rilanciarsi. Ciò che è sicuro è che il suo nome è fortemente attenzionato, in quel di Londra.