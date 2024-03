Al media ufficiale della Fiorentina ci sono anche la parole di Rolando Mandragora, al secondo gol in pochi giorni:

"C'è grande rammarico per la prestazione che abbiamo fornito, per la cornice di pubblico ed è un gran peccato perché avevamo fatto una prestazione convincente, siamo rammaricati ma dobbiamo resettare. Giovedì abbiamo una partita super importante per la stagione. C'era una Roma che arrivava in grande fiducia ma la Fiorentina ha tenuto botta, ha fatto una grande partita e ci dispiace per questo. Essere beffati così al 90' è dura da digerire. Dobbiamo ripartire perché ci giochiamo delle cose importanti da qui alla fine.

Abbiamo pressato in maniera efficace, è difficile trovare le parole per spiegare quanto è successo prendendo gol al 90'. Restiamo con l'amaro in bocca. La mia terza rete? E' scontato dirlo ma è una gioia a metà perché erano punti importanti, ce ne sono altrettanti importanti in ballo".