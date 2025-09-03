Una Fiorentina che spende 'da big': il confronto con le altre italiane sul budget per il calciomercato

Terminato il calciomercato si tirano le somme: aldilà dei giudizi qualitativi sull'operato della società di Commisso, è senz'altro stata una sessione di mercato che ha visto una Fiorentina molto attiva sul mercato, con ben nove volti nuovi a disposizione di mister Pioli.

Piccoli, Sohm, Fazzini, Dzeko, Viti, Nicolussi Caviglia, Lamptey, Kospo e Lezzerini, per un ammontare di 90.9 milioni di euro, in media 10 a giocatore. Un investimento che vale alla Fiorentina il sesto posto in classifica degli ‘spendaccioni’ in Serie A, dietro a Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Como, ma davanti a Inter, Roma e Bologna. L'equazione non è così semplice, e ‘spendere’ non sempre significa ‘vincere’, ma quantomeno nelle ambizioni la Fiorentina sta andando a bussare ai piani più alti del campionato.