Lo Monaco: “La Fiorentina intriga nonostante la partenza stentata. Atta ottimo e se Mastantuono si adatterà… ci farà divertire”

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, parlando anche di Fiorentina nel suo commento sul calciomercato estivo appena concluso.

‘Fiorentina intriga nonostante…’

"La griglia è Inter, Roma e Napoli, intendo quella del campionato. Il Napoli aveva operato massicciamente lo scorso anno, è una rosa di valore già ma ha un'età media alta. Poi ci metto il Como. Mi intriga, nonostante la partenza stentata, la Fiorentina, con giocatori ottimi come livello, vedi Atta, Mastantuono, ma serve farli diventare squadra. Il Como? Hanno un credo loro, hanno la piena coscienza dei propri mezzi. Sono dinamici, ben messi in campo, grande equilibrio. La Juventus? A me è sempre piaciuto il lavoro di Spalletti, manca ancora qualcosina in rosa. Manca uno per reparto. Sta cercando di rispolverare ancora Koopmeiners".

‘Curioso di Mastantuono’

Quindi aggiunge: "Il miglior colpo? Lo ha fatto la Roma come qualità-prezzo lo scorso anno con Malen. Sono curioso di vedere come si adatterà Mastantuono. Se lo farà, ci farà divertire".