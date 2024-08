Sarà questa che arriva la settimana giusta per individuare un difensore centrale (Lindelof del Manchester United non è un’idea per i dirigenti viola) diventata una necessità, a giudicare dalla gara di Parma. Si guarda - scrive il Corriere dello Sport - in Argentina dove c’è Nicolas Valentini, già preso, ma sotto contratto fino al 31 dicembre 2024 e magari la Fiorentina riproverà a convincere il Boca con un indennizzo da 1,5/2 milioni di euro a liberarlo subito.

Un nuovo nome dalla Francia

Altra ipotesi è legata a Modibo Sagnan, classe 1999, franco-maliano del Montpellier che potrebbe essere un rinforzo adatto per rapporto qualità-prezzo: gran fisico, piede preferito il sinistro, abile nella marcatura sull’uomo. E poi, c’è sempre la questione del centrocampista da aggiungere, anzi dei centrocampisti se Amrabat non dovesse rimanere.

E in cabina di regia?

Il marocchino, tuttavia, ha giocato titolare a Parma e la Fiorentina insisterà nell’opera di persuasione, con adeguamento e ritocco del contratto che al momento scade nel 2026. Se ci riuscirà, servirà solo un altro inserimento nel mezzo da aggiungere a Mandragora, Richardson e Bianco. Arthur rimane più in alto rispetto ad altre idee: il club viola sta valutando vari profili, ma tra una decina di giorni il brasiliano potrebbe diventare la scelta definitiva.