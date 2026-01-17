Non solo il lutto al braccio. Contro il Bologna la Fiorentina renderà omaggio a Commisso anche durante il riscaldamento

Dopo la scelta di rispettare comunque gli impegni di campionato, con la Fiorentina che domani scenderà comunque in campo contro il Bologna, il club gigliato ha scelto di onorare Rocco Commisso anche nei minuti precedenti alla sfida.

Oltre al lutto al braccio, ecco l'iniziativa della Fiorentina per ricordare Commisso

Il club gigliato ha infatti comunicato che oltre al “canonico” lutto al braccio, la squadra scenderà in campo durante tutta la fase di riscaldamento alla partita con una speciale t-shirt dedicata al presidente appena scomparso.

Un ulteriore segnale di vicinanza

Dopo la scelta di onorare Commisso e di scegliere di rispettare comunque l'impegno, la società gigliata e tutti i suoi tesserati mandano ulteriore segnale di affetto e vicinanza a tutta la Famiglia Commisso, in primis alla moglie Catherine.