La Fiorentina guarda in casa Sassuolo per un possibile rinforzo per la trequarti, ma la bottega neroverde rimane cara

La Fiorentina guarda in casa Sassuolo per un possibile colpo per la trequarti di Stefano Pioli. Come scrive SassuoloNews.net, la società viola avrebbe messo gli occhi su Cristian Volpato, centrocampista classe 2003 italo australiano.

Su di lui si registra anche l'interesse del Torino in Italia, mentre all'estero piace a Club Brugge, Genk e Ajax in Olanda. Il Sassuolo per lui chiede 15 milioni.