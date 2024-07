La Gazzetta dello Sport: Dici Casadei e pensi a Salah

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

Il titolo del pezzo in questione è: “Fiorentina in pressing vuole subito Casadei ma il nodo è la formula”. Sottotitolo: “Il Chelsea lo vuole cedere e chiede 15 milioni la Viola spinge per un prestito con diritto”.

“Dici Casadei e pensi a Salah”

Articolo che inizia così: “Dici Casadei e pensi a Salah. Nel mercato invernale del 2015 arrivava in prestito a Firenze un giocatore che non rientrava nei piani del Chelsea e che a Firenze è rimasto poco più di tre mesi ma che ha entusiasmato una città intera”.