La nuova vita a Cagliari di Fazzini: Pisacane studia almeno un paio di ruoli per lui
E' stato accolto nei giorni scorsi in Sardegna Jacopo Fazzini, il cui sogno di giocare per la squadra del suo cuore si è per il momento congelato, dopo una stagione tutto fuorché da ricordare. A Cagliari invece il classe 2003 può trovare spazio e ricostruire anche la propria autostima, magari inquadrato in una posizione più congeniale alle sue caratteristiche.
Destino da jolly
Anche nel Cagliari però il destino di Fazzini è quello di fungere un po' da jolly: secondo la stampa locale, l'idea di Pisacane infatti è quella di usarlo sia da trequartista che da mezzala offensiva. L'auspicio naturalmente è che il tutto venga studiato e non affidato all'improvvisazione, come quella che Fazzini trovò un anno fa a Firenze.
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