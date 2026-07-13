Fazzini: "Non vedo l'ora di iniziare con il Cagliari. Mi aspetto una grande stagione"
Jacopo Fazzini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Questa mattina Jacopo Fazzini è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche con il Cagliari. Il centrocampista viola è pronto a ripartire dal club isolano.
Le parole di Fazzini
A gianlucadimarzio.com ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non vedo l'ora di iniziare con il Cagliari. Mi aspetto una grande stagione. Forza Casteddu!”
L'operazione
In giornata ci si aspetta l'ufficialità del trasferimento del giocatore al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.
💬 Commenti