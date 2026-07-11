Fazzini tra le priorità di Cuesta: il Parma ha superato così il Cagliari

Un pressing e un interesse che vanno avanti da almeno un anno, in pratica da quando la Fiorentina lo portò via da Empoli: su Jacopo Fazzini il Parma è attento da tanto tempo e ora sembra aver trovato lo spiraglio giusto, vista la sua difficile collocazione nella nuova rosa di Grosso.

Sorpasso sul Cagliari: la Fiorentina attende in cassa

Ad avvicinarsi a Fazzini era stato il Cagliari del ds Accardi, ex suo direttore proprio ad Empoli ma il Parma ha effettuato il sorpasso, forte anche delle intenzioni di Cuesta che l'ha inserito tra le priorità in vista di un possibile cambio modulo.