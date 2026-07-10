Di Marzio: "Accelerata Fazzini-Parma, accordo vicino. La formula dell'operazione"
Arrivano conferme sulla trattativa che vedrebbe Fazzini allontanarsi dalla Fiorentina: gli ultimi aggiornamenti li dà Gianluca Di Marzio.
Accordo a un passo
“Dopo il pressing di ieri Fazzini è sempre più vicino al Parma”, scrive il giornalista di Sky Sport. Che poi aggiunge dettagli sulla formula: “Pronto un prestito con diritto di riscatto”.
Verso il prestito con diritto
Perde terreno quindi l'ipotesi che lo vedeva coinvolto come contropartita in un affare per Bernabè, altro attenzionato in casa Fiorentina.
💬 Commenti (7)