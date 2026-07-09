Il forte pressing del Parma su Fazzini: Si prepara una nuova cessione
Jacopo Fazzini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Secondo quanto riportato da Sky c'è un forte pressing del Parma su un calciatore della Fiorentina: si tratta di Jacopo Fazzini.
Poco spazio
Giunto la scorsa estate, l'ex Empoli ha avuto difficoltà ad imporsi in maglia viola non trovando molto spazio, né con Pioli prima, né con Vanoli poi.
Più continuità
In questa stagione ha l'assoluta necessità di giocare con maggiore continuità per cercare di rilanciarsi e in Emilia potrebbe avere quelle possibilità che la Fiorentina non gli può garantire in questo momento.
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