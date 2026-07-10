Vitale: "La famiglia Commisso ha dimostrato di volersi esporre con questi acquisti. Fazzini? La Fiorentina non ci perderà"

L'ex dirigente della Fiorentina Pino Vitale ha espresso la sua opinione sul mercato viola e su alcuni singoli della rosa gigliata nel suo intervento a Radio Bruno.

Sul mercato

“Non mi aspettavo questo inizio di mercato della Fiorentina. Sembrava dovesse rientrare nei conti e invece si è esposta per circa 70 milioni di euro. Questo vuol dire che vuole cambiare le cose e fare le cose in grande. Poi, naturalmente, i giocatori andranno valutati sul campo. Viery non lo conosco bene, ma Dragusin, se sta bene, è un giocatore che il direttore ha avuto prima alla Juventus e poi al Genoa. Ha fatto il suo percorso fino al Tottenham e ora lo ritrova. A me piace molto. Atta, inoltre, lo scorso anno ha fatto bene. È un acquisto che batte tutti i record economici del club. La proprietà sembra essersi esposta sulla base di un progetto che Paratici ha presentato a Commisso negli Stati Uniti. E intanto i tifosi sognano. Le altre, per ora, non si sono mosse: solo Fiorentina e Milan stanno facendo un mercato importante".

Su alcuni singoli

"Appeal? Capisco che la Fiorentina quest'anno non giochi le coppe, ma resta comunque una grande squadra. Atta arrivava dall'Udinese e va in una società che, evidentemente, gli ha trasmesso la volontà di fare cose importanti. È anche questo che lo ha attratto verso Firenze. Ora bisognerà intervenire sugli esterni e servirà fare ancora qualche sforzo. Poi, però, sarà inevitabile anche cedere qualcuno. Ci si aspettava il contrario, invece la Fiorentina ha deciso di anticipare i tempi. Grosso? A Firenze lo aspettano tutti. Al di là del gioco, la gente si aspetta soprattutto i risultati. Facciamo una cosa alla volta: prima va completata la squadra. Fazzini? Sono convinto che la Fiorentina recupererà i 10 milioni di euro spesi per lui. È un ottimo giocatore di prospettiva e credo che il club non ci rimetterà. Gosens? Sicuramente ci sono stati degli accordi tra le parti.»