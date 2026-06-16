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Lo stadio, un asset vitale per la proprietà della Fiorentina. Il ruolo decisivo di Ferrari

Redazione /
Alessandro Ferrari
Alessandro Ferrari. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Sull'asse Firenze-New York si è parlato anche del futuro dello stadio Artemio Franchi

Il ruolo di Ferrari

I colloqui in questo senso, scrive stamani La Nazione, hanno riguardato il project financing legato alla seconda fase dei lavori, sul quale il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, sta giocando un ruolo decisivo. 

Un asset vitale

Inoltre sono state approfondite le informazioni e le proiezioni relative al futuro dell'impianto del Campo di Marte, un asset che la proprietà ritiene ormai vitale per colmare il gap con i top club, parallelamente alla valorizzazione del Viola Park.

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