Lo stadio, un asset vitale per la proprietà della Fiorentina. Il ruolo decisivo di Ferrari
Alessandro Ferrari. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sull'asse Firenze-New York si è parlato anche del futuro dello stadio Artemio Franchi.
Il ruolo di Ferrari
I colloqui in questo senso, scrive stamani La Nazione, hanno riguardato il project financing legato alla seconda fase dei lavori, sul quale il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, sta giocando un ruolo decisivo.
Un asset vitale
Inoltre sono state approfondite le informazioni e le proiezioni relative al futuro dell'impianto del Campo di Marte, un asset che la proprietà ritiene ormai vitale per colmare il gap con i top club, parallelamente alla valorizzazione del Viola Park.
💬 Commenti (1)