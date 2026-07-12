Non solo Fazzini, anche un altro giovane centrocampista in uscita. C'è il Basilea: ecco la formula e le cifre

Ore calde in entrata, ma anche in uscita per la Fiorentina. Come riporta tuttomercatoweb.com, insieme a Fazzini anche Jonas Harder sarebbe a un passo dalla cessione.

Le cifre

La Fiorentina avrebbe aperto alla cessione del classe 2005 con una trattativa ben avviata con il Basilea. Gli svizzeri sono pronti a pagarlo circa 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Ultimi dialoghi

La trattativa è in un fase avanzata, ma non è ancora chiusa. In queste ore l'entourage del giocatore sta dialogando proprio col club svizzero prima di chiudere l'affare.