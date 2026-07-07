Nuova esperienza in Serie B per Harder: fatta per il rinnovo del prestito al Padova

Jonas Harder, centrocampista della Fiorentina classe 2005, si appresta a vivere una nuova esperienza in prestito nella serie cadetta, anche se in un ambiente che già conosce molto bene.

Un ambiente familiare

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il giovane centrocampista è vicinissimo al ritorno al Padova in Serie B. Dopo il mancato accordo con il Modena, il classe 2005 si unirà quindi al club biancoscudato, dove aveva già militato nella passata stagione con un gol in 26 presenze.

Niente Viola Park

Harder non sarà quindi valutato in ritiro da Fabio Grosso, con la Fiorentina che ha ritenuto che un prestito fin dal ritiro precampionato fosse la scelta migliore per aiutare la crescita del ragazzo.