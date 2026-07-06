Angeloni: "Vincere con i giovani fa piacere, ma vogliamo portarli in Prima squadra. Con Paratici lavoriamo assieme per il bene dei ragazzi"

Valentino Angeloni, direttore del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato dall'evento ‘La geopolitica del pallone’ a The Social Hub.

Sul calcio giovanile in Italia

“La rifondazione del calcio passa anche dalla politica, parlarne in breve è complicato. Ci deve essere il coinvolgimento di persone che fanno questo di lavoro: è un tema ampio da affrontare ampiamente. Bisogna sempre ripartire dai giovani: sono tre anni che l'Italia non è ai Mondiali, bisognerebbe sempre parlare di settori giovanili, siamo arrivati a un punto di non ritorno e si spera che si riesca a focalizzarci sulla voglia di far crescere i nostri ragazzi”.

Sui risultati dei giovani

“La Fiorentina Primavera ha dato una grande soddisfazione alla società, anche per il Presidente che non c'è più, è stato un regalo che ci siamo sentiti di fare a lui e alla sua famiglia, che sappiamo quanto ci teneva. Si riparte dalla voglia di far crescere i nostri talenti e portarli in Prima Squadra: vincere fa piacere, ma vogliamo ricordare quanti di loro hanno esordito e sono rimasti con noi. Questo sarebbe un risultato importante per il nostro Settore Giovanile. Siamo Campioni d'Italia, abbiamo vinto il Viareggio, ma dobbiamo ripartire con voglia di fare ed entusiasmo”.

Sul nuovo allenatore della Primavera

“Assieme al direttore Paratici ci siamo presi il tempo di valutare bene il nuovo allenatore: lavoriamo nell'ottica unica di fare il bene dei ragazzi, nessuna discordia tra me e il direttore. Sarà un allenatore di livello”.