Il ribaltone di Kean in 7 giorni: dal dolore di Tallinn al provino di ieri. È lo stesso Moise che ha insistito con Pioli

Non se la voleva perdere per niente al mondo Milan-Fiorentina, a testimonianza della centralità che sente dentro: Moise Kean stasera ci sarà e, salvo a questo punto sorprese, anche dal primo minuto. Un mondo rovesciato in sette giorni perché una settimana fa a Tallinn, Moise lasciava il campo claudicante dopo una fastidiosa distorsione (e dopo un gran gol), durante Estonia-Italia.

Ieri invece il provino decisivo al Viola Park dove è stato lo stesso attaccante a insistere con Pioli e lo staff e a dare la sua disponibilità, come sottolinea il Corriere Fiorentino. Invito raccolto dal tecnico che a lui difficilmente può rinunciare.