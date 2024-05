Impennata di biglietti venduti per la finale di Atene: ecco il dato dei tifosi della Fiorentina

Non sono poche le complicazioni, per i tifosi della Fiorentina disposti a partire per Atene. La finale di Conference League è un evento importantissimo, ma tra costi del viaggio e poca disponibilità di voli e charter, il viaggio si fa difficile. Nonostante ciò, i sostenitori viola stanno rispondendo in massa.

Impennata di biglietti venduti per la finale

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, i dati emersi dalla UEFA parlano di circa 7000 biglietti staccati dai tifosi viola per la finale di Atene. Numeri confermati dal club, dopo l'apertura di stamani della vendita libera dove si è verificata un'impennata di tagliandi venduti.