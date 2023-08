Bonaventura ringrazia la Fiorentina per gli auguri di compleanno e scherza: "I 34 anni sono i miei nuovi 24"

Pronto a una nuova stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina, nonostante gli ormai 34 anni, Giacomo Bonaventura ha ringraziato sui social la Fiorentina per gli auguri ricevuti con un post. Il centrocampista viola, reduce da una bellissima partita all'esordio contro il Genoa condita da un gol e un assist spaziale, ha scritto nei commenti:

“Grazie! 34 is the new 24!” Cioè: i 34 anni sono i miei nuovi 24. E come dargli torto, in campo sembra un ragazzino con la classe del veterano. Tanti auguri Jack!