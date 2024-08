VIDEO - Dopo un ottimo esordio Amatucci è ancora protagonista a Salerno: assist al bacio per il gol che avvia la rimonta campana

Nella serata di ieri, è andata in scena la prima gara della Salernitana di Lorenzo Amatucci in Serie B. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, l'anno scorso a Terni, dopo aver esordito molto bene in Coppa Italia contro lo Spezia guadagnando anche un calcio di rigore, ieri ha sfoderato subito un assist decisivo per la rete di Daniliuc, gol valido per la rimonta dei campani.

L'assist di Amatucci all'esordio con la Salernitana

Dopo il pari, anche il gol vittoria in extremis

Un bel cross, dai trenta metri, per Amatucci che ha trovato perfettamente la testa del compagno di squadra. Pochi minuti dopo il pareggio, anche il gol di Simy, per 2-1 definitivo della squadra granata. (Video credits: Dazn)