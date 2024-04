Conte sembra restare in pole per il Napoli: "Italiano arriverà solo se De Laurentiis non riuscirà a prendere l'ex Juve"

Questo pomeriggio il giornalista de La Gazzetta dello Sport Vincenzo D'Angelo, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare delle possibilità che Vincenzo Italiano possa sedersi sulla panchina del Napoli. Questo un estratto delle sue parole:

“Ecco perchè il primo obiettivo resta Antonio Conte”

“Credo che il primo obiettivo di De Laurentiis resti Antonio Conte: presentarsi ai nastri di partenza con lui in panchina, anche se gli azzurri non dovessero qualificarsi alle coppe, rilancerebbe le ambizioni del Napoli per ritornare competitivi per lo scudetto e per una qualificazione alla Champions. Resta comunque un'operazione complicata: il tecnico se non gli viene costruita una squadra ad hoc difficilmente si lascia convincere".

“ADL-Italiano un amore che nasce da lontano”

Queste le parole sul possibile arrivo dell'allenatore della Fiorentina sulla panchina partenopea: “ADL segue Italiano sin dai tempi dello Spezia, da quando vinse il campionato di Serie B. Una volta, cosa inusuale nel campionato italiano, dopo un Napoli Spezia vinta dai liguri il presidente si fiondò negli spogliatoi per fare i suoi diretti complimenti al tecnico: entrò negli spogliatoi avversari per congratularsi con l'allenatore. Da li in poi le strade non si sono mai incrociate, anche se la scorsa stagione ci sono andati molto vicini. Il Napoli sondò Italiano per il post Spalletti, ma i rapporti con la dirigenza viola sono talmente ottimi che si decise che tutto sarebbe dipeso dalla volontà di Commisso. Dopo la finale di Conference League la Fiorentina decise di riconfermare Italiano e per questo tutto fini nel nulla”.

“Conte resta il primo della lista, Italiano a seguire"

Ha poi concluso: “Quello che ci dice il campo è che alla fine di questa stagione la Fiorentina ed Italiano prenderanno due strade diverse. Qualora Italiano e Commisso decideranno di non proseguire insieme, se il tecnico sarà libero e se il Napoli non riuscirà a prendere Conte, Vincenzo Italiano sarà il primo nome sulla lista di Aurelio De Laurentiis”.