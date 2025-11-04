La Gazzetta dello Sport: il mezzo miliardo messo sul piatto da Commisso

Due sono le pagine dedicate alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport stamani.

Pagina 22

Il titolone è: “Svolta viola”. E poi: “Pioli destino segnato: si cerca l'accordo La Fiorentina ora punta su D'Aversa”. Sommario: “L'attuale tecnico non vuole dare le dimissioni e aspetta la buonuscita. L'ex allenatore dell'Empoli ha scavalcato Vanoli e gli altri candidati”. In taglio basso presente un'intervista a Di Livio che dice: “Giocatori impauriti La scossa per il bene di Firenze”.

Pagina 23

Qui leggiamo: “Commisso in sei anni ha speso mezzo miliardo. 90 milioni la scorsa estate”. E anche: “Dal 2019 a oggi il proprietario del club ha versato somme ingenti per rinforzare la squadra e migliorare le strutture”.