La Gazzetta dello Sport: All'assalto dell'Empoli con Ikone e Kouame

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 21

Titolone di stamani è: “La partita di Bove”. E ancora: “Decisivi i nuovi esami al cuore”. Sommario: “Il centrocampista della Fiorentina ha videochiamato i compagni. I medici si concentrano sulla precedente attività cardiologica di Edo”. In taglio basso un'intervista: “L'ex Bertoni ”La squadra lo aiuterà a tornare".

Pagina 22

Intanto stasera si gioca: “Allo stadio per Edoardo Viola con Ikone e Kouame all'assalto dell'Empoli”. Sommario: “I tifosi preparano striscioni e cori per il giocatore. In campo spazio anche per Gudmundsson”.