L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Antonio Barreca ha voluto ripercorrere la sua breve esperienza in viola, incentrata sui calciatori con cui ha condiviso lo spogliatoio. Queste le sue parole su Ribery a Cronache di Spogliatoio: “Ho avuto l'onore di condividere lo spogliatoio con lui ed è esattamente come lo vedi dalla televisione: simpatico e carismatico, un fuoriclasse. Eccezionale giocare con lui, anche solo allenarsi diventa stimolante. Dava consigli a tutti senza problemi, non me lo aspettavo così tranquillo”.

Su Vlahovic, invece: “Anche se era ancora molto giovane, si vedeva che aveva qualcosa in più rispetto agli altri. Era ancora acerbo, ma non avevo dubbi su di lui: sarebbe diventato un grande attaccante”.