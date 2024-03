Gianassi: "Il ripristino dei 55 milioni per il Franchi era l'unica conclusione possibile. Adesso ci sono le condizioni per procedere spediti"

L'onorevole del PD Federico Gianassi ha commentato la restituzione dei 55 milioni al Comune di Firenze per i lavori di restyling all'Artemio Franchi. Queste le sue parole dopo l'annuncio di Nardella:

“La notizia del ripristino dei 55 milioni spettanti alla città di Firenze per la riqualificazione del Franchi contenuti nelle tabelle del decreto PNRR e destinati alla città metropolitana di Firenze sono un’ottima notizia. Abbiamo sempre sostenuto che questa fosse l’unica conclusione possibile per questa vicenda e apprezziamo che il governo abbia fatto questo passo. Ora ci sono le condizioni per procedere spediti e insieme nell’interesse esclusivo della città”