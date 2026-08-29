Malesani a FN: "Venuto a piedi per godermi il colore viola, vittoria a Udine con Batistuta goduria pazzesca. Antognoni unica nota dolente"

Tra i partecipanti al centenario della Fiorentina non poteva mancare l'ex tecnico viola, Alberto Malesani, che ha lasciato un ricordo indelebile nel suo breve, ma significativo passaggio a Firenze. Fiorentinanews.com lo ha intervistato al suo arrivo allo stadio.

“Non potevo mancare - ha detto - ho fatto un percorso tutto a piedi, quello che non avevo fatto trent’anni fa. Sono venuto dalla stazione fino a qui ed è stupendo stare in mezzo al colore viola. Veramente, sono grato a questa città”.

La nota dolente

“Sono curioso di rivedere tutti - ha proseguito - l’unica nota dolente è che ho capito che manca Giancarlo (Antognoni ndr). Mi dispiace perché devo tanto a lui. Ci sarà modo di rivederlo in un'altra occasione”.

Ricordi e presente

“Il miglior ricordo dell'avventura in viola? Tutto in generale, però la prima vittoria a Udine siglata da Bati all’ultimo minuto è stata una goduria pazzesca. Attualmente mi sembra che stiano lavorando bene e abbiano alzato il tiro. Auguro a tutti quanti di fare bene”.