Marin Pongracic è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. A presentare le sue caratteristiche ci pensa un ex difensore viola come Alberto Malusci, fiducioso in lui. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana: “Garantisco, è un buon difensore. Mi hanno colpito le sue capacità nell'uno contro uno e nei contrasti palla a terra, non è neanche troppo distante da Milenkovic per caratteristiche. Palladino l'ha voluto fortemente e lo vedo bene nelle funzionalità della squadra”.

“Firenze non è una piazza come Lecce”

E aggiunge: “Spero che possa ambientarsi bene a Firenze, che non è certo una piazza come Lecce. Soprattutto ci sono diverse aspettative, che possono farsi pressanti. Vediamo se sarà capace di rispettarle”.