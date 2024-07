Amoruso: "Milenkovic ha sempre fatto il compitino e poco miglioramento, così le sue ambizioni restano basse. Pongracic vecchio stile e va bene"

L'ex difensore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in difesa della squadra viola, a cominciare da un paragone tra il partente Milenkovic e il nuovo acquisto Pongracic: “Sicuramente la Fiorentina guadagna a livello di età, ma tutto dipende dalle prestazioni. E influiranno anche fattori come il compagno di reparto o l’adattamento. Pongracic è concreto, ha sempre saputo scegliere la situazione adatta. La costruzione va benissimo, però sarà giudicato sulle situazioni prettamente difensive e lui è decisamente vecchio stile”.

Su Milenkovic: “Non è mai migliorato più di tanto da quando ha conquistato uno status di primo piano. Dalle alte quotazioni di mercato prima del rinnovo, non è più tornato a quel valore, anzi. Ho sempre avuto l’impressione che volesse fare solo il compitino nelle situazioni più complicate, così le ambizioni rimangono parecchio basse”.