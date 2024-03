A Napoli non perdono tempo: la notizia della separazione fra Italiano e la Fiorentina riaccende le indiscrezioni per il post-Calzona

Francesco Calzona si sta rendendo protagonista di un buon percorso sulla panchina del Napoli: il commissario tecnico della nazionale slovacca ha riconsegnato stimoli e gioco ai calciatori azzurri, risalendo anche in classifica, scrive SpazioNapoli, che parla però poi del futuro della panchina di De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, Calzona rappresenta una opzione valutabile per la panchina del club campione d’Italia in carica in vista del prossimo campionato, federazione slovacca permettendo. Maurizio Sarri, definito dal numero uno del Napoli “perdente”, infatti, pare molto lontano da un eventuale ritorno di fiamma.

Invece, Vincenzo Italiano è stato sempre molto apprezzato dallo stesso De Laurentiis, che lo scorso anno, prima di fiondarsi su Thiago Motta, corteggiò per circa un mese l’attuale allenatore della Fiorentina. Potrebbe dunque trattarsi di un matrimonio rimandato quello tra Italiano ed il Napoli. Tuttavia, ribadisce SpazioNapoli, ad oggi non c'è alcuna trattativa fra l'attuale tecnico gigliato e la società azzurra.