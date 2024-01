Nicoletti: "Positivo l'arrivo di Belotti, Firenze è la piazza giusta. Ma che interesse ha la Roma nel rinforzare la Fiorentina?"

“Bene l'arrivo di Belotti”

L'operatore di mercato Costantino Nicoletti ha commentato l'ultimo colpo della Fiorentina, ovvero Andrea Belotti in prestito dalla Roma, a Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: “Il suo arrivo a Firenze è positivo, questa è la città e la dimensione giusta per lui, sempre se torna quello visto a Torino. Belotti è utile anche per Beltran; i centravanti argentini non giocano più da soli al centro dell'attacco”.

“Perché la Roma ha rinforzato la Fiorentina?”

Sulla Roma: “Mi chiedo che interesse abbia nel rinforzare la Fiorentina, che a tutti gli effetti è una concorrente per un posto in Champions o in Europa. Adesso i giallorossi devono sistemare qualcosa”.

“Gudmundsson? Una boutade”

Su Gudmundsson: “Indubbiamente sarebbe un colpaccio per la Fiorentina. Ma temo non si farà, mi sembra una boutade. Si parla tanto di tentativo, ma non se n'è fatto proprio di nulla”.