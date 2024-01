“Belotti non è più lo stesso, ma…”

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle ultime ore di calciomercato della squadra viola. Prima di tutto, un commento su Belotti: “Non è più lo stesso da quando ha lasciato il Torino, però può ancora lottare per un posto all'Europeo. E Italiano, con lui, può continuare a giocare col suo 4-2-3-1. Conosce bene la Serie A, ha una logica specie se il ragazzo avrà grande motivazione”.

“Baldanzi sarebbe perfetto”

Su Gudmundsson: “Ha mostrato di essere un attaccante validissimo. Sicuramente non è un acquisto facile, però non è impossibile. Trenta milioni sono sempre tanti. Chi mi sarebbe piaciuto? Direi Baldanzi, che non ha ancora fatto vedere tutte le sue potenzialità e ha caratteristiche perfette per il gioco della Fiorentina”.