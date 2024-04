Flachi: "Contro il Club Brugge deve giocare chi sta meglio, non chi è più forte. Adesso bisogna sfruttare Sottil"

A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, intervenendo anche sulla possibile formazione dei viola contro il Club Brugge. Queste le sue parole:

“Giovedì deve giocare chi sta meglio, non chi è più forte. Serve freschezza in campo, mi aspetto Milenkovic in campo con Quarta, che si è dimostrato molto abile anche sotto porta. A centrocampo non so se vale la pena giocare a due, servirà quantità. Ora è il momento di sfruttare Sottil e il suo buono stato di forma. Adesso deve giocare dopo la gara contro il Sassuolo. Se lo mette in panchina, fossi in lui mi arrabbierei”.