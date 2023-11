T.Motta: "Abbiamo questa classifica perchè abbiamo preso pochi gol. Il mio rinnovo non è una priorità"

Poco fa, alla vigilia della partita contro il Torino di Juric, l’allenatore del Bologna Thiago Motta ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Questi alcuni dei temi trattati dal tecnico:

“Devo migliorare come allenatore, sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda il gruppo, loro si butterebbero per me e io lo farei per loro. Siamo una squadra, remiamo tutti nella stessa direzione e anche lunedì dovremo dare del nostro meglio. Io sono molto emotivo e vivo la partita al massimo. Sicuramente devo migliorare, anche se penso che alcuni cartellini che ho preso non li meritavo, ma gli arbitri hanno deciso così. Non sono ancora squalificato ma quando e se lo sarò il mio staff è pronto per prendere il mio posto. Cosa serve? Bisogna avere equilibrio. E' sempre più facile lavorare quanto tutto va bene, ma allo stesso tempo bisogna essere in grado di tenere alta la tensione e il ritmo del lavoro”.

Ha aggiunto: "Per il momento abbiamo preso pochi gol e ne abbiamo fatti a sufficienza per meritarci la classifica attuale. Vedremo lunedì, perché affronteremo una squadra che come noi difende bene e prende pochi gol. Questo è il nostro momento e vedremo in futuro cosa sarà. Se il mercato può aiutarci? E’ ancora troppo presto per parlare di mercato però abbiamo ragazzi come Lewis e Ferguson che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnautovic. E' chiaro che ci sono le società che si devono mettere d'accordo, pensando anche al futuro della squadra. Ma non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivide e corrette per tutti".

Ha poi concluso parlando del rinnovo con il Bologna: "Sul mio rinnovo ho già detto molto, non è la mia priorità oggi. Penso al Torino, una bella partita da affrontare in uno stadio pieno nonostante l'orario e il freddo".