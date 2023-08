Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha espresso le sue impressioni prima della gara contro il Lecce a DAZN: "Un pò di rotazioni sono obbligate, alcuni sono acciaccati. E' opportuno non rischiare e dare un'occasione a tutti. Vedremo Parisi, Beltran, Christensen, avranno una grande occasione. Hanno qualità e cultura del lavoro, presto diventeremo una squadra vera".

E su Jovic e Amrabat, non convocati per la gara di oggi, ha affermato: "Il mercato aperto disturba, lo dicono tutti, anche gli adetti ai lavori. Non permette di essere sereno al 100%. Sono situazioni da monitorare in questi ultimi giorni di mercato".