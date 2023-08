Caro Amrabat, il jolly te lo sei già giocato: un eventuale reintegro ai limiti del possibile per il marocchino

C'è poco da speculare: ad oggi Sofyan Amrabat non rappresenta una risorsa per la Fiorentina e rischia di non rappresentarla né dal punto di vista tecnico, né soprattutto economico. Se sarà effettivamente un bluff quello del Man Utd lo scopriremo nel giro di una settimana ma lo scenario a quel punto si farebbe molto pesante.

E' vero che nel calcio di oggi ormai vale tutto e siamo abituati a vedere calpestare ogni brandello di serietà e dignità ma, non parlando di un mondo di robot, è inevitabile pensare ad un certo malumore ambientale qualora il marocchino dovesse alla fine rimanere. Già a gennaio Amrabat, reduce da una conferma convinta e quasi eccitata da parte del club, aveva fatto il possibile per andarsene, anche in prestito. Salvo poi essere perdonato e reintegrato.

Il jolly insomma, il classe ‘96 se l’è già giocato sei mesi fa. Ad oggi però, a differenza di allora, Italiano non l'ha mai preso in considerazione, lasciandolo del tutto fuori dai convocati, sintomo che la sua testa non contempla minimamente la Fiorentina. Difficile immaginare uno switch improvviso e una seconda reimmersione nel mondo viola, Manchester o non Manchester.