Beltran, scatta l'ora X con o senza perfetta conoscenza di Italiano: e a guardarlo c'è anche Spalletti

Dopo due spezzoni e soprattutto 25 milioni per strapparlo al River Plate, sembra proprio giunta l'ora di Lucas Beltran, fin qui solo assaggiato da una Fiorentina ancora in cerca del suo attaccante di riferimento. La sfida con il Lecce dovrebbe essere quella d'esordio da titolare per l'argentino. Pazienza se lui e Italiano ancora non si conoscono a memoria: il calcio, più o meno, dovrebbe funzionare con le stesse regole di base sia qui che in Sudamerica.

E in più, come scrive La Gazzetta dello Sport, a seguirlo molto da vicino sarà anche il neo ct Luciano Spalletti, dato che Beltran ha origini italiane e ancora 0 minuti con l'Argentina. La Fiorentina potrebbe ritrovarsi insomma con un attaccante della Nazionale.