Per Fortini il Torino si fa avanti con insistenza. Ma la volontà di Pradè è molto chiara

Il Torino continua a provarci con insistenza per Niccolò Fortini. Secondo TuttoMercatoWeb.com, la Fiorentina avrebbe aperto solamente a una cessione in prestito secco, che consentirebbe al calciatore di trovare maggiore continuità, ma i granata preferirebbero altre formule.

La volontà della Fiorentina

Il club gigliato sarebbe disposto al massimo a valutare un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in proprio favore. Tuttavia, non sussisterebbero i presupposti al momento poiché l'operazione si concluda positivamente.

NO al titolo definitivo

A testimonianza di ciò, Pradè avrebbe già rifiutato una prima proposta a titolo definitivo. Resta da capire se negli ultimi giorni della sessione estiva le cose possono cambiare. Quel che è certo è che la società gigliata crede nelle potenzialità del classe 2006, che in carriera ha vinto una Coppa Italia con la Primavera nella stagione 2023-2024.