Il dg viola Alessandro Ferrari si sofferma sulla tabella di marcia salvezza della Fiorentina, quindi sul mercato e sull'ingresso di un nuovo dirigente.

‘Dobbiamo avere in testa solo la tabella di marcia salvezza’

“Il 2026 lo affrontiamo con determinazione, dovremo essere lucidi e ci siamo messi degli obiettivi. Pensiamo che con sette vittorie e 8 pareggi la salvezza sia un risultato raggiungibile e dobbiamo ragionare e lavorare gara dopo gara senza guardare la classifica, avendo continuamente in testa questa tabella di marcia. Col mister siamo assolutamente allineati e gennaio sarà un momento molto importante, dovremo sfruttare la finestra di mercato per portare qualche faccia nuova”.

‘Speriamo di avere a breve una figura di spessore internazionale’

“Il gruppo troverà una nuova figura professionale che avrà responsabilità sportiva alla Fiorentina, cerchiamo un professionista con esperienza internazionale, che non guardi solo al presente ma possa permetterci di costruire la Fiorentina del domani, anche a livello di settore giovanile. Non è facile trovare una figura di questo tipo, ma siamo confidenti di riuscire ad avere questo supporto per noi indispensabile a breve. Al mister e ai ragazzi chiediamo di fare meglio ciò che stanno facendo, guardando ai risultati partita dopo partita".