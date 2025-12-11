"Conference non un peso, la Fiorentina però deve concentrarsi sul campionato. Alcuni episodi fanno pensare che manchi armonia"

A Radio Bruno ha parlato l'ex viola Stefano Fiore, provando ad analizzare la drammatica situazione della Fiorentina, ancora in cerca della prima vittoria in campionato a Dicembre e oggi impegnata contro la Dinamo Kiev in Conference League.

‘Alcuni episodi lasciano pensare che non ci sia tanta armonia’

“Si vede poco purtroppo a cui aggrapparsi in questa situazione. A volte è difficile trovare una ragione per giustificare un periodo così: i problemi sono tanti, e sommati tutti insieme… Nel calcio però bisogna prendere atto di quanto accade ed è inutile piangersi addosso. La Fiorentina deve venirne fuori con la professionalità e l'impegno dei calciatori. Alla squadra serve anche qualche episodio fortunato per ritrovare fiducia e compattezza. Le scaramucce in campo e i comportamenti di alcuni calciatori lasciano pensare che non ci sia tanta armonia”.

‘La Conference non è un peso, ma…’

“A calcio si giocherebbe anche tutti i giorni quando le cose vanno bene, giocare ogni tre giorni però quando le cose non girano non è sempre positivo. In questo momento la Fiorentina farebbe bene a concentrarsi più sul campionato, benché abbia una rosa profonda. La Conference non è un peso, né qualcosa di negativo, però… La partita di oggi può servire per recuperare fiducia e spirito”.