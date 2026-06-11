Il Messico inizia bene il Mondiale superando il Sudafrica. È record di cartellini rossi

Inizia con una sfida senza storia il Mondiale 2026: i padroni di casa del Messico battono 2-0 il Sudafrica dominando in lungo e in largo la gara inaugurale del torneo, grazie alle reti di Quinones e del bomber Raul Jimenez. Il Sudafrica chiude addirittura in 9 uomini, per le espulsioni dirette al 46' di un disastroso Sithole e all'84' di Zwane, per un fallo di reazione.

Le reti messicane

Il Messico va in vantaggio dopo appena 9 minuti: errore orribile in uscita di Sithole, ne approfitta Quinones che recupera il pallone e batte il portiere Williams con un destro secco sotto le gambe. Il raddoppio arriva al 67esimo: Jimenez segna di testa sull'assist di Alvarado, chiudendo una gara che non c'è di fatto mai stata. Al 92' il Messico rimane in 10, espulso Montes per un duro fallo su Mudru, scelta apparsa davvero esagerata, possiamo dire sbagliata, quella dell'arbitro brasiliano Sampaio. Non si erano mai visti 3 cartellini rossi nella prima sfida del torneo in tutta la storia dei Mondiali.

Inizio promettente

La squadra di Aguirre si porta così a quota 3 punti, momentaneamente in testa al Gruppo A, in attesa del confronto tra Corea del Sud e Repubblica Ceca che si affronteranno nella notte italiana alle ore 4:00.