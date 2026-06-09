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Al bar del Viola Park sbarca il Mondiale... degli Stati Uniti!

Redazione /
Viola Park
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Non c'è l'Italia ai Mondiali? Nessun problema, al Viola Park si guardano le partite degli Stati Uniti. 

La partita degli USA

La Fiorentina ha comunicato infatti attraverso i propri social che il bar “maglia viola” del centro sportivo viola rimarrà aperto venerdì 19 giugno offrendo la diretta della partita dei mondiali tra USA e Australia alle ore 21:00. 

Secondo match

Per gli Stati Uniti sarà il secondo match della competizione, ma l'esordio contro il Paraguay sarà trasmesso live in Italia alle 3 di notte. La casa della Fiorentina apre le porte ai tifosi degli States. 

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