Al bar del Viola Park sbarca il Mondiale... degli Stati Uniti!
Non c'è l'Italia ai Mondiali? Nessun problema, al Viola Park si guardano le partite degli Stati Uniti.
La partita degli USA
La Fiorentina ha comunicato infatti attraverso i propri social che il bar “maglia viola” del centro sportivo viola rimarrà aperto venerdì 19 giugno offrendo la diretta della partita dei mondiali tra USA e Australia alle ore 21:00.
Secondo match
Per gli Stati Uniti sarà il secondo match della competizione, ma l'esordio contro il Paraguay sarà trasmesso live in Italia alle 3 di notte. La casa della Fiorentina apre le porte ai tifosi degli States.
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