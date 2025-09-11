A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, che si è espresso ampiamente su alcuni singoli della rosa della Fiorentina.

‘Kean può risolvere ogni partita’

“La Nazionale ha aperto gli occhi a chi pensava che Kean potesse esprimersi bene solo in un gioco come quello della Fiorentina dello scorso anno, con palla lunga e basta. La coppia con Piccoli può funzionare, serve solo affinare l’intesa. Quando sei forte come Kean ti esprimi senza problemi anche in altri modi, ha dimostrato di integrarsi bene anche con un altro centravanti. Kean lo avevo criticato perchè mi sarei aspettato che fosse già stato decisivo in queste prime gare per la Fiorentina, ma ha dimostrato che se ce n'è bisogno può risolvere ogni gara”.

‘Spero Fagioli cambi marcia, Pioli deve portare qualcosa in più alla Fiorentina’

“Mi aspetto che Fagioli possa prendere le redini del gioco della Fiorentina e diventare determinante. Da un calciatore di quel livello, considerato quanto è stato pagato e il tempo che ha avuto per ambientarsi, ci si aspetta che ora cambi marcia. Spero che Parisi possa crescere, ma se ad un calciatore rimangono addosso i soliti difetti dopo anni significa che di più non può fare. Nessuno nelle griglie del campionato ha messo la Fiorentina tra le prime quattro; la squadra però ha la potenzialità per giocarsela, anche se ci sono almeno 4-5 squadre superiori. Pioli deve dare quel qualcosa in più per annullare la differenza sostanziale che c'è”.