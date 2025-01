Si avvicina Fiorentina-Genoa, in programma domenica alle 15. Il tecnico rossoblù Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa: “Sappiamo che ci aspetta una partita molto complicata. La Fiorentina è una squadra forte e viene da una bellissima partita contro la Lazio, ha qualità individuali importanti. Noi siamo forti come collettivo, ci presentiamo con lo spirito giusto ed è obbligatorio continuare così”.

“Vogliamo rimanere in Serie A, ma dobbiamo fare ancora tanto”

E aggiunge: “Società, presidente e tifosi vogliono rimanere in Serie A. Siamo in un buon momento, ma non siamo ancora usciti da questa pressione ed è vietato abbassare la guardia. Dobbiamo fare ancora tanto. Situazione singoli? Malinovskyi è tornato ad allenarsi, comincia a fare le partitelle con noi. Piano piano sta tornando. Badelj e Zanoli stanno bene, Bani no. Messias ha fatto la sua miglior settimana con la squadra da quando ci sono io. Giocherà? Sì, non dall'inizio ma scenderà in campo”.