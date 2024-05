Pardo sul gol di Thiago: "Sempre la stessa storia. Italiano e la Fiorentina dovrebbero limare questo difetto, ma il bilancio resta positivo"

Continua a tenere banco il tema del secondo gol incassato ieri sera dalla Fiorentina, che aveva appena guadagnato la superiorità numerica e si è fatta beffare da un lancio lungo totalmente casuale. Sulla questione ha detto la sua a Tutti Convocati, su Radio24, il giornalista e telecronista di DAZN Pierluigi Pardo:

“E' sempre la stessa storia, ma il giudizio resta positivo"

“Questi discorsi li facciamo da una vita. Penso a Fiorentina-Inter 3-4, con quel gol subito all'ultimo secondo in contropiede, e parliamo dello scorso campionato. Ieri quando ho visto il gol del 2-2 ho pensato che è sempre la stessa storia, e indubbiamente questo aspetto rappresenta il margine di miglioramento della Fiorentina e di Italiano. E' un difetto che bisognerebbe limare, ieri sera non è successo ma il giudizio complessivo sugli ultimi tre anni in casa viola resta positivo”.