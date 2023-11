L'assessore dello sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione ha scritto il suo pensiero su Instagram riguardo alla partita di stasera tra Fiorentina e Juventus: "QUESTA SERA NON SARÒ ALLO STADIO. Non sarò allo stadio per Fiorentina-Juventus perché penso che sia opportuno rimandare la partita in un momento così difficile e doloroso per tutta la nostra comunità.

In provincia di Firenze e in tutta la Toscana ci sono migliaia di persone sfollate, senza una casa a cui tornare e che hanno perso tutto. Persone che non sanno che futuro le aspetta e a cui dobbiamo dare aiuto e stare vicini. Per tutto questo penso che la decisione della Lega di Serie A di non rimandare la partita di oggi sia sbagliata e fuori luogo. Ringrazio invece tutti quei tifosi che in questi giorni si sono attivati in tantissimi per aiutare le persone dei territori colpiti. Il vero sport insegna questo".